Il centrocampista tedesco classe 1995, attualmente senza contratto dopo aver lasciato il Bayern Monaco, potrebbe trasferirsi al Milan durante la sessione di calciomercato estivo. Secondo le fonti, il club rossonero sembra avere un vantaggio rispetto alle squadre della Premier League che hanno mostrato interesse per il giocatore. La trattativa è in fase di definizione, ma non ci sono ancora comunicati ufficiali.

Se Mario Gila è il nome identificato, dall'allenatore Massimiliano Allegri e dalla dirigenza, per rinforzare la difesa del Milan nella sessione estiva di calciomercato, per il centrocampo il tecnico rossonero vorrebbe l'esperienza e la leadership del tedesco Leon Goretzka. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista classe 1995 si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco a fine stagione e il Milan sta facendo di tutto per inserirlo nel proprio centrocampo. Rappresenterebbe, infatti, un'iniezione importante di qualità e mentalità vincente in un Milan che punta a tornare a vincere lo Scudetto in Serie A ed a fare bella figura in Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan in vantaggio sulla Premier League per Goretzka: la situazione

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