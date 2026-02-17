Calciomercato Milan una big di Premier League prova a inserirsi per Valdepeñas | la situazione

Il Milan sta cercando di portare Victor Valdepeñas dal Real Madrid, ma una grande squadra della Premier League si è fatta avanti per lui. La società inglese ha inviato segnali di interesse concreti, cercando di convincere il difensore spagnolo a trasferirsi nel loro campionato. La trattativa si fa più complicata mentre il giocatore deve decidere se seguire la proposta o rimanere in Spagna.

Da qualche settimana il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas. Il difensore centrale del Real Madrid piace molto alla dirigenza rossonera, che pensa a un'operazione simile a quelle di Alex Jimenez, Brahim Diaz e Theo Hernandez. Il classe 2006 è gestito dall'agenzia di Alejandro Camaño, lo stesso procuratore che cura gli interessi di Mario Gila, altro obiettivo di mercato del Milan. Il centrale in forza ai 'Blancos' sarebbe un ottimo innesto da affiancare a un difensore più esperto. L'asse Milano-Madrid rimane caldo, ma nelle ultime ore c'è un altro top club che sta provando a inserirsi per Valdepeñas.