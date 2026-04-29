Il Milan ha presentato un’offerta di contratto per il difensore spagnolo classe 2000, proveniente dalla Lazio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione. La trattativa riguarda l’ingaggio di Mario Gila, che potrebbe entrare a far parte del team di allenamento di Massimiliano Allegri. Ora si attende una risposta e ulteriori sviluppi da parte della dirigenza rossonera.

È il centrale spagnolo, classe 2000, il rinforzo scelto dal Milan per la propria difesa e sebbene i rossoneri sappiano come non sarà una trattativa non facile, faranno di tutto per vincere la concorrenza di Inter, Juventus e Napoli sul giocatore. La 'rosea' ha sottolineato come da 'Casa Milan' filtri un 'no ad aste' che farebbero lievitare il prezzo verso l'alto. Allo stesso tempo, però, l'idea è quella di fare di tutto per vestire Gila di rossonero. Calciomercato Milan, no ad aste per Gila. Ma fare di tutto per prenderlo Il Milan, d'altronde, grazie al lavoro del direttore sportivo Igli Tare - colui che portò Gila alla Lazio nel 2022 - ha già fatto i passi giusti con il suo agente e con il giocatore stesso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ecco l’offerta di contratto per Gila. Ora serve un capolavoro di Furlani

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