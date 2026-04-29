Durante la sessione di calciomercato estivo 2025, il Milan ha acquistato l’attaccante francese, classe 1997. Tuttavia, dopo una sola stagione, il giocatore sembra ormai destinato a lasciare il club. È stato già stabilito il prezzo di vendita, e il trasferimento sembra ormai certo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato la partenza, ma le trattative sono in corso.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan si separerà da Christopher Nkunku dopo appena una stagione in maglia rossonera. Inevitabile, visto che il giocatore - giunto la scorsa estate per 37 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita dal Chelsea - ha deluso ogni aspettativa al suo primo anno con il Diavolo. L'attaccante francese, che aveva fatto sfracelli in Bundesliga con il RB Lipsia per due stagioni, dal 2021 al 2023, ha segnato appena 6 gol e fornito 3 assist in 31 presenze quest'anno con il Milan tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, è sicuro l’addio a Nkunku: già fissato il prezzo del francese

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