Calciomercato Milan Moretto | Casemiro non è accostabile ai rossoneri Per Goretzka concorrenza italiana

Nel calciomercato il Milan non ha in programma di acquistare Casemiro, secondo Matteo Moretto. Per Goretzka, invece, ci sono alcune squadre italiane in corsa per il suo acquisto. Romano e Moretto hanno analizzato le voci di mercato legate ai due giocatori, evidenziando le differenze tra le trattative e le possibilità di ingaggio. La situazione rimane in evoluzione, con nessuna ufficialità ancora annunciata.

"Verificando e chiedendo questo tipo di situazione mi smentiscono il fatto che possa essere un obiettivo concreto per il Milan, mi continuano a ribadire il fatto che sia un calciatore che ad oggi non è accostabile al club rossonero. Il Milan ha altri obiettivi, altre priorità, sta guardando altre situazioni di mercato. Ad oggi non percorrerei questa pista". Così si è espresso Matteo Moretto sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni riguardo il Milan molto interessato a Casemiro, in uscita a parametro zero dal Manchester United. L'esperto di calciomercato ne ha parlato nell'ultimo video YouTube in compagnia di Fabrizio Romano, disponibile sul canale di quest'ultimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

