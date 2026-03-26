Pavlovic pericolo Chelsea | contatti con l’entourage Ecco il suo valore e il volere del Milan

Il difensore Pavlovic è stato al centro di recenti voci di mercato diffuse dai media sportivi. Si parla di possibili contatti con l’entourage del calciatore, che ha visto un miglioramento delle sue prestazioni nella stagione in corso grazie anche all’allenatore. Sul fronte del Milan, si conosce il valore di mercato del giocatore e le indicazioni della società riguardo a un eventuale interesse.

Uno dei giocatori che sta beneficiando di più dell'arrivo di Massimiliano Allegri al Milan è decisamente Pavlovic. Il difensore serbo è cresciuto tantissimo in una sola stagione passando da un difensore a volte insicuro a un braccetto di sinistra tra i migliori del campionato di Serie A. Come detto merito va anche all'allenatore rossonero che ha cambiato modo di difendere a tutta la squadra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novanta>>> Un nuovo Pavlovic con Allegri quindi che non fa sorridere solo il Milan, ma che aumenta l'interesse anche di altri club importanti. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Chelsea starebbe osservando con meticoloso interesse l’evoluzione del centrale rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pavlovic pericolo Chelsea: contatti con l’entourage. Ecco il suo valore e il volere del Milan Articoli correlati Mercato Inter, il Nottingham Forest insiste per Frattesi! Nuovi contatti con l’entourage del giocatoreMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Mateta Juventus: nuovi contatti in queste ore con l’entourage del centravanti che spinge per lasciare il Crystal Palace. Cosa filtraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...