di Francesco Spagnolo Kessie Juve, Moretto su Youtube ha fatto il punto sull’ivoriano confermando i contatti fra le parti, ma anche le difficoltà dell’affare. Nel consueto appuntamento su Youtube Matteo Moretto si è soffermato sulla questione di Kessié confermando la volontà di ritornare in Italia. Il giornalista ha parlato anche dell’interesse della Juventus e della possibilità di chiudere l’affare a determinate condizioni. CALCIOMERCATO LIVE JUVE: LE ULTIMISSIME PAROLE – « Il centrocampista ivoriano gioca attualmente all’Al-Ahli. Ha un contratto in scadenza a giugno. Sono mesi importantissimi per il futuro di Kessie perché lo avvicineranno ad una scelta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessie Juve, contatti fra i bianconeri e l’entourage del giocatore. La richiesta del centrocampista e la sua volontà

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