La sessione di calciomercato della Juventus prosegue con intensità, concentrandosi su due trattative principali. Si lavora per portare in squadra un portiere internazionale, con incontri in corso con l’agente del calciatore. Parallelamente, ci sono contatti attivi con l’entourage di un attaccante di grande esperienza, per valutare una possibile operazione. La redazione segue in tempo reale tutte le novità e gli sviluppi riguardanti le trattative in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: si continua a lavorare per Alisson, contatti con l’agente di Lewandowski

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