Ultimissime Juve LIVE | Alisson ha detto sì l’agente di Lewandowski sarà a San Siro

In aggiornamenti recenti, si segnala che il portiere Alisson ha accettato un’offerta e il rappresentante di Lewandowski sarà presente a San Siro. Queste notizie arrivano dalle fonti ufficiali e aggiornano le novità più recenti riguardanti la squadra. La giornata ha visto diverse comunicazioni importanti, con attenzione rivolta alle trattative in corso e alle persone coinvolte in queste operazioni.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 aprile 2026. Alisson Juve, svolta nella trattativa: il portiere ha fatto questa scelta. La novità fa sorridere i bianconeri. Di cosa si tratta. Ore 15:30 – Alisson Juve, il portiere avrebbe dato il suo via libera al trasferimento in bianconero. E a questo punto la fumata bianca è più vicina Lewandowski alla Juve, l’agente del polacco è atteso in Italia: ci sarà un incontro con i bianconeri? Cosa sta succedendo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Alisson ha detto sì, l’agente di Lewandowski sarà a San Siro Notizie correlate Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Rocchi si espone dopo i fatti di San Siro, anche Kalulu rompe il silenzio Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic si è allenato in gruppo. Lewandowski può arrivare in bianconero?di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alisson fuori portata, sale De Gea: come cambia la porta della Juve; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Le probabili formazioni della 33^ giornata; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Alisson alla Juventus, accelerata totale e nuove confermeAlisson alla Juventus - Nuova accelerata della Juventus per il colpo Alisson in porta: conferme sul sì dell'ex Roma, che succede ora! fantamaster.it Alisson alla Juve: perché Spalletti ha deciso di puntare su di luiAlisson alla Juve, Spalletti ha deciso di puntare su di lui sia per le ottime qualità fra i pali che con i piedi. Insomma si tratta di un portiere moderno Il panorama del calcio internazionale è ... juventusnews24.com Ultimissime Juve live Le principali notizie - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali news di giornata x.com