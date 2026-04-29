Calciomercato Inter LIVE | il grande sogno nerazzurro resta Nico Paz Scatta la clausola per il rinnovo di Dimarco

Sul fronte del calciomercato, l'Inter continua a seguire con attenzione alcuni obiettivi in vista della prossima stagione, con Nico Paz ancora al centro delle discussioni. Nel frattempo, si sono verificati alcuni sviluppi riguardo al rinnovo del contratto di un calciatore, che ha attivato la clausola di uscita. La giornata ha visto incontri e trattative tra i rappresentanti della società e gli agenti degli atleti coinvolti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 29 APRILE Rinnovo Dimarco, ecco quando scatta la clausola: il piano dell’Inter per il futuro del miglior assistman della Serie A.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il grande sogno nerazzurro resta Nico Paz. Scatta la clausola per il rinnovo di Dimarco Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: il sogno estivo resta Nico Paz. Scatta la clausola per il rinnovo di Dimarcodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Mercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni; Calciomercato Roma – Trattalive live per Rafik Belghali: sfida a Inter e Juve; Calciomercato Monza – Con la serie A arriva De Vrij: trattative live in corso. Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Si pensa a Ndicka della Roma, tornato alla ribalta con il caso arbitri per il rigore su Bisseck ... interlive.it Calciomercato, Bastoni resta: l’Inter vende un altro difensoreBastoni al centro del calciomercato Inter. Il Barcellona non può pagarlo 70 milioni e allora a essere ceduto può essere Carlos Augusto ... interlive.it Calciomercato Inter, pericolo Barcellona: Lautaro Martinez nel mirino catalano https://tinyurl.com/283glwmd #calciomercato #calciomercatointer #inter #lautaromartinezbarcellona - facebook.com facebook Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com