Calciomercato Bologna | 25 milioni in estate per ‘rassicurare’ Italiano! Resta però il nodo uscite e il caso Ferguson la rivelazione

Il Bologna ha deciso di investire 25 milioni di euro durante la prossima finestra di mercato estiva per rafforzare la squadra e sostenere l’allenatore. Tuttavia, si discute ancora sulle possibili uscite di alcuni giocatori e sul caso Ferguson, recentemente rivelato. La società sta valutando diverse opzioni per definire le strategie di rafforzamento e mantenere l’equilibrio tra acquisti e cessioni.

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