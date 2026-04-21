Estate 2026 il sindaco incontra i comitati turistici | Calendario ricco centrale resta però l’accoglienza

Martedì 21 aprile si è svolto un incontro tra il sindaco e i rappresentanti dei comitati turistici per discutere delle iniziative previste per l’estate 2026. Durante la riunione si è parlato di un calendario di eventi molto fitto, con un’attenzione particolare all’accoglienza dei visitatori. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si è sottolineata l’importanza di mantenere un buon livello di ospitalità.

Martedì (21 aprile) si è tenuto il confronto con i comitati turistici in vista della stagione estiva 2026. Un momento di confronto e coordinamento, come avviene ogni anno, per mettere a sistema il calendario delle grandi manifestazioni cittadine con il programma di animazione diffusa che i.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate San Benedetto, estate elettorale tra degrado e richieste: i comitati chiedono ascolto ai candidati sindaco.San Benedetto del Tronto si prepara ad un’estate elettorale con una fotografia ben precisa del suo tessuto urbano: un degrado che, secondo i comitati... Dalle vette dell'Appennino alle Dolomiti: il Cai Forlì presenta il ricco calendario escursionistico del 2026Il 2026 si apre con la promessa di passi lenti, zaini in spalla e orizzonti sempre nuovi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il candidato sindaco di centrosinistra sarà scelto dopo l'estate; Rocca Costanza, Biancani: Confermata da Soprintendenza e Direzione Regionale dei Musei la possibilità di effettuare le visite guidate in programma per estate 2026; Il sindaco convoca i ristoratori a Palazzo di Città; Ex Carbon, il sindaco Fioravanti annuncia: Entro l’inizio dell’estate il via ai lavori per il Polo di C-Next. L’estate di Rimini nel segno di Vasco Rossi e Achille Lauro. Il sindaco: Ma la differenza la fa il nostro senso di ospitalitàOggi a Rimini si è tenuto il confronto con i comitati turistici in vista della stagione estiva 2026. Un momento di confronto e coordinamento, come avviene ogni anno, per mettere a sistema il ... corriereromagna.it Grandi eventi, ma non solo: per il turismo di Rimini sono vitali le iniziative dei comitati localiIl sindaco: Nel 2026 un calendario straordinario di eventi, ma il valore aggiunto resta l’anima dell’accoglienza riminese ... altarimini.it Studio Laudando. . Sai che potresti perdere l’indennità di frequenza nei mesi estivi senza accorgertene Questa prestazione viene erogata solo se tuo figlio frequenta scuola o centri terapeutici. In estate, senza frequenza, l’INPS può sospenderla. Ma se il min facebook Leao via in estate Premier League e Arabia Saudita le destinazioni più probabili x.com