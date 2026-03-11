Calciomercato Juve rivelazione dalla Continassa | la dirigenza farà all-in per questi due obiettivi! Il piano per la prossima estate

Durante il calciomercato estivo, la Juventus punta a rafforzare la rosa con l'acquisto di un attaccante di livello internazionale e di un portiere. La dirigenza sta pianificando le mosse per portare a termine questi acquisti e ha già avviato i contatti con le società interessate. Le trattative sono in fase preliminare e si concentrano sulle offerte e le condizioni contrattuali.

Calciomercato Juve, le ultime indiscrezioni svelano i piani per l’estate con la caccia a un bomber internazionale e un nuovo estremo difensore. Il  calciomercato Juve  entra nel vivo in vista della sessione estiva. Le indiscrezioni rilanciate da  Matteo Moretto delineano un quadro chiaro sulle ambizioni del club. L’obiettivo primario è trovare  un grande attaccante  da affiancare a  Dusan Vlahovic  per costruire un tandem devastante. Nelle scorse settimane,  la dirigenza  ha effettuato  un sondaggio esplorativo  per  Robert Lewandowski, valutando la clamorosa ipotesi di portarlo in Italia. La pista resta complessa per questioni economiche e per il pesante  contratto  richiesto, ma certifica la ferma volontà di alzare il livello tecnico della rosa per competere sempre al massimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

