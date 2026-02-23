Calcio serie C la salvezza resta alla portata del Grifo E oggi si riparte

Il risultato della partita contro il Carpi ha mantenuto viva la speranza di salvezza per il Grifo, spinto dalla volontà di migliorare le prestazioni in campo. Dopo il fischio finale, i tifosi hanno espresso delusione, mentre la squadra ha iniziato a lavorare intensamente per invertire la rotta. Nei giorni successivi, sono emerse discussioni tra staff e giocatori per trovare soluzioni concrete. La prossima sfida si avvicina, e tutti sono concentrati a prepararla al meglio.

Al fischio finale della sfida contro il Carpi era ben percepibile il malumore della piazza. Un sentimento che si è trascinato anche nei giorni successivi, con confronti anche di un certo livello all'interno di squadra e società. L'1-1 profumava, e profuma ancora, di occasione persa ed è seguito poi una certa preoccupazione per ciò che sarebbe potuto accadere nell'ultimo fine settimana. Il Perugia, a causa dell'esclusione del Rimini, doveva osservare il turno di riposo, con le rivali che ne avrebbero potuto approfittare, ma fortunatamente non è stato così. La classifica è rimasta praticamente invariata, con il Bra, che occupa l'ultimo posto utile per evitare i playout, che dista soltanto un punto.