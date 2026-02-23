Trestina ha ottenuto una vittoria importante contro il Cannara, dopo aver affrontato molte difficoltà in questa stagione. La squadra ha mostrato determinazione e ha sfruttato al meglio le occasioni create in campo, cercando di uscire dalla zona pericolo. La vittoria permette di respirare e di mantenere vive le speranze di salvezza. Ora, i giocatori si preparano alla prossima sfida, consapevoli dell’importanza dei punti ancora in palio.

TRESTINA - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Negli auspici della vigilia, conquistare i tre punti nell’anticipo contro il Cannara era obiettivo da non fallire per un Trestina impegnatissimo in una lotta salvezza che sarà serrata fino al termine. I tre punti sono arrivati e l’averli ottenuti ai danni di una diretta concorrente li rende particolarmente pesanti: "Partite come questa – commenta il vicepresidente Valerio Galizi – non sono mai facili. È un successo che viene subito dopo l’affermazione a Camaiore, conquistata anche in quel caso contro una squadra che come noi è coinvolta nella bagarre salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Trestina, cercasi salvezza tranquilla.

