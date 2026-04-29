Nella 28ª giornata di calcio di Terza categoria nel girone B di Lucca, gli attaccanti camaioresi Giovannini, capocannoniere, e Luisotti si sono distinti con performance offensive di rilievo. Nel frattempo, il Lido ha causato una sconfitta che ha fatto perdere la testa all’Atletico Marginone. La giornata, penultima di regular season, ha portato cambiamenti significativi in cima alla classifica.

In Terza categoria si è giocata la 28ª giornata (13ª di ritorno e terzultima di regular season) di campionato nel girone B di Lucca e c’è stato sconquasso in vetta. A 180 minuti dalla fine infatti la testa solitaria se l’è presa la pisana Pappiana, staccando di +3 l’ex capolista Atletico Marginone che da primo che era adesso è scivolato addirittura terzo, essendo stato scavalcato pure dal Villa Basilica. Nel sabato di Terza categoria la grande protagonista è stata la squadra versiliese del Lido di Camaiore, che merita assolutamente la copertina di giornata avendo schiantato proprio il Marginone con un 4-1 in rimonta e senza appello grazie ai gol del solito Michele Giovannini (capocannoniere del torneo con ben 24 reti), di Jacopo D’Alessandro, di Alessandro Del Carlo e di Federico Tarabella.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Terza: sugli scudi gli attaccanti camaioresi Giovannini (capocannoniere) e Luisotti. Il Lido fa perdere la testa all’Atletico Marginone

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