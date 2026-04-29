Calcio stop al commissariamento | il Governo sceglie la prudenza

Il governo ha deciso di interrompere il commissariamento della Federazione Italiana di Calcio, optando per un atteggiamento di cautela. Questa scelta arriva dopo che il Ministro dello Sport ha confermato che non ci sarà nessuna nomina di commissari straordinari, in seguito ai risultati dell'inchiesta condotta a Milano. La decisione viene comunicata mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle conseguenze legali legate alla vicenda.

? Cosa sapere Il Ministro Abodi esclude il commissariamento della Federcalcio dopo l'esito dell'inchiesta milanese.. Il Governo evita interventi diretti per prevenire sanzioni internazionali da parte di UEFA e FIFA.. Il Governo ha frenato l’eventuale intervento straordinario sulla Federcalcio dopo che il CONI ha respinto l’idea di un commissariamento e l’inchiesta milanese sul settore arbitrale ha perso forza. La linea tracciata dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, punta a una prudenza istituzionale che evita forzature politiche, proprio mentre le dinamiche giuridiche legate all’indagine su Milano si sono stabilizzate, confermando l’assenza di tesserati dei club coinvolti nelle vicende arbitrali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio, stop al commissariamento: il Governo sceglie la prudenza Notizie correlate Tasso Fed fermo al 3,50%-3,75%: Powell sceglie la prudenzaLa Federal Reserve sceglie di non muoversi e conferma una linea di cautela in un contesto economico ancora attraversato da molte incognite. Juventus: Vlahovic sceglie la prudenzaLa Juventus ha conquistato tre punti d’oro nella trasferta di Udine contro l’Udinese (1-0, rete di Boga), consolidando la quarta posizione in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inchiesta Rocchi, Ulivieri: 'No a commissariamento Figc per accelerare riforme'; Il commissariamento della Figc: Abodi lo invoca, la serie A lo respinge: perché serve un intervento dall'alto; Ipotesi commissariamento dell’AIA mentre la Uefa tutela l’autonomia della Figc: cosa può succedere; Inchiesta arbitri, il numero 1 del Coni: No al commissariamento della Figc. FIGC, l’ipotesi commissariamento si allontana: il motivo e la soluzione del GovernoL'ipotesi di un commissariamento per la FIGC perde quota dopo le recenti frenate istituzionali e l'indebolimento dell'inchiesta milanese sul settore arbitrale. sportface.it Commissariamento Figc, la grande frenata: il Coni prende le distanze, il Governo rifletteBuonfiglio: Non mi faccio influenzare da nessuno, quando c'erano i presupposti per commissariare l'ho fatto. Abodi: Il calcio non è tutto, c’è anche il resto ... gazzetta.it Nei nove gol della semifinale di Champions c'è molto del calcio di oggi: il commento - facebook.com facebook La FIFA ha riconosciuto la squadra di calcio delle rifugiate afghane come nazionale femminile dell’Afghanistan x.com