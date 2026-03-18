Tasso Fed fermo al 3,50%-3,75% | Powell sceglie la prudenza

La Federal Reserve mantiene invariato il tasso di interesse tra il 3,50% e il 3,75%, scegliendo di non adottare nuove misure. La decisione arriva in un momento in cui l'economia presenta ancora diverse incognite e l'istituto centrale preferisce continuare con una politica prudente. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza modifiche rispetto alle riunioni precedenti.

La Federal Reserve sceglie di non muoversi e conferma una linea di cautela in un contesto economico ancora attraversato da molte incognite. Nella riunione di oggi, 18 marzo, la banca centrale americana ha lasciato invariato il costo del denaro tra il 3,50% e il 3,75%, una decisione ampiamente prevista ma significativa per il messaggio che porta con sé: l’inflazione non è ancora del tutto archiviata, mentre il quadro internazionale continua a pesare sulle prospettive di crescita. Jerome Powell, alla guida della Fed in una fase cruciale, ribadisce che le aspettative di inflazione di lungo periodo restano compatibili con il target dell’istituto, ma la prudenza resta la parola chiave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tasso Fed fermo al 3,50%-3,75%: Powell sceglie la prudenza Articoli correlati Tassi invariati al 3,50%-3,75%: la Fed segnala “incertezza elevata” ma si divide su PowellLa Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse nella forchetta tra il 3,50% e il 3,75%, dopo tre riduzioni consecutive del costo del... Leggi anche: Fed conferma i tassi di interesse ufficiali Usa al 3,50%-3,75% Approfondimenti e contenuti su Tasso Fed fermo al 3 50 3 75 Powell... Discussioni sull' argomento Sale l'attesa per la Fed, ombre sui possibili tagli dei tassi; BCE, pausa scontata. Per i gestori Lagarde non ripeterà gli errori del 2022; La Fed manterrà i tassi mentre l’inflazione resta elevata, primo taglio previsto a settembre: Barclays; Guerra e inflazione: tra Fed, Bce e Bank of England regna l’incertezza sui tassi d’interesse. I dati Usa parlano di un mercato del lavoro che si sta indebolendo molto (tasso al 4,4% rispetto al 4,3% previsto) e buste paga -92.000 dalle +58.000 stimati. L’inflazione è in crescita motivo per cui Fed non può tagliare i tassi. Trump o toglie i dazi o ammazza l’ x.com La Fed lascia i tassi invariati nella penultima riunione dell'era di Jerome Powell. Il costo del denaro resta fermo fra il 3,5% e il 3,75%. La Fed mantiene la sua previsione di un taglio dei tassi di interesse quest'anno, e di uno nel 2027, mentre alza le stime di cre facebook