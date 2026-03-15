Juventus | Vlahovic sceglie la prudenza

Vlahovic ha deciso di non commentare l’esito della partita tra Juventus e Udinese. La Juventus ha vinto per 1-0 grazie a una rete di Boga durante la trasferta a Udine, mantenendo la quarta posizione in classifica. La squadra si è assicurata tre punti importanti per la corsa alla qualificazione in Champions League.

La Juventus ha conquistato tre punti d’oro nella trasferta di Udine contro l’Udinese (1-0, rete di Boga), consolidando la quarta posizione in classifica e tenendo viva la corsa alla Champions League diretta. Ma tra i protagonisti mancanti c’è stato Dusan Vlahovi?, il centravanti serbo che continua a far attendere il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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