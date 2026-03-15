Juventus | Vlahovic sceglie la prudenza

Da ilprimatonazionale.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic ha deciso di non commentare l’esito della partita tra Juventus e Udinese. La Juventus ha vinto per 1-0 grazie a una rete di Boga durante la trasferta a Udine, mantenendo la quarta posizione in classifica. La squadra si è assicurata tre punti importanti per la corsa alla qualificazione in Champions League.

La Juventus ha conquistato tre punti d’oro nella trasferta di Udine contro l’Udinese (1-0, rete di Boga), consolidando la quarta posizione in classifica e tenendo viva la corsa alla Champions League diretta. Ma tra i protagonisti mancanti c’è stato Dusan Vlahovi?, il centravanti serbo che continua a far attendere il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vlahovic sceglie la prudenza
© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic sceglie la prudenza

Articoli correlati

Vlahovic fuori: la Juve sceglie la prudenza contro l’UdineseLa Juventus ha deciso di non inserire Dusan Vlahovic nella lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese, prevista per sabato sera alle 19:45.

Juventus: Vlahovic assente per prudenzaJuventus: Luciano Spalletti ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta contro l’Udinese, e la grande novità è il ritorno di Arkadiusz...

Vlahovic ha fatto le sue scelte | La Juventus

Video Vlahovic ha fatto le sue scelte | La Juventus ?

Altri aggiornamenti su Juventus Vlahovic sceglie la prudenza

Temi più discussi: Juve, niente Vlahovic: il serbo non rientra; Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali della partita di Serie A; Juventus, Vlahovic e il rinnovo: a che punto siamo; Juventus, Vlahovic verso il rinnovo: dettagli e retroscena.

Vlahovic fuori dai convocati per la sfida con l’Udinese: la Juventus sceglie la prudenza e rinvia il rientro dell’attaccante serboVlahovic fuori dai convocati per la sfida con l’Udinese: la Juventus sceglie la prudenza e rinvia il rientro dell’attaccante serbo Negli ultimi giorni in casa Juventus l’attenzione si era concentrata ... calcionews24.com

Juventus, slitta il rientro di Vlahovic: nuova partita nel mirinoÈ semplicemente slittato il rientro di Dusan Vlahovic, il cui ritorno tra i convocati era atteso già per la partita di ieri con l'Udinese. fantacalcio.it

Trova facilmente notizie e video collegati.