Domenica si gioca l’ultimo turno di campionato di Promozione. La squadra locale si trova in una posizione critica e deve vincere per evitare la retrocessione. La squadra ospite cerca punti importanti per consolidare la posizione in classifica. La partita si svolgerà sul campo di Gaggio, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo. La sfida rappresenta l’ultima occasione per le squadre coinvolte di cambiare il proprio destino in questa stagione.

Nel campionato di Promozione manca una sola giornata al termine della stagione. Continua a macinare risultati la Valsanterno, i valligiani hanno centrato il salto in Eccellenza oltre un mese fa e domenica hanno messo in fila la ventiduesima vittoria battendo 3-1 il Casumaro con le reti di Bali, Zaganelli e Sona. Gol della bandiera per gli ospiti segnata da Correggiari. Sul campo di casa la formazione di Alberto Benazzi ha conquistato 13 vittorie e 3 pareggi. Ora l’obiettivo è chiudere la stagione da imbattuta nell’ultima gara dell’anno sul campo della Centese seconda a parimerito con il Valsetta Lagaro. La Dozzese invece ha pareggiato in casa con la Centese, a Monte del Re il match è finito 0-0 e attualmente i gialloblù sono terzultimi, posizione che porterebbe la squadra di Pari direttamente in Prima Categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CALCIO PROMOZIONE: domenica a gaggio. Dozzese, l’ultima chiamata per evitare la retrocessione

Notizie correlate

Calcio Promozione, doppio pareggio per le formazioni locali. Adesso la Valsanterno rallenta . Buon punto per la DozzeseL’ultima giornata del campionato di Promozione di calcio ha portato due pareggi alle due squadre imolesi.

Calcio Promozione, entrambe le formazioni in campo alle 14,30. La Valsanterno vuole correre. Dozzese, punti salvezza cercansiIl weekend calcistico del campionato Promozione è alle porte: domenica le squadre imolesi saranno in campo alle ore 14.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Promozione Girone C, il Casumaro fa valere il fattore campo: 2-1 alla Dozzese; Calcio: Promozione C – 33° Giornata del 26/04/26; Scheda Dozzese - Allievi Regionali U16 Girone C Emilia-Romagna; Calcio: Promozione C – 32° Giornata del 19/04/26.

Promozione. Masi Torello ci prova invano. I tre punti vanno alla DozzeseDOZZESE: Pandolfi, Volta, Borsetti, Dall’Olio, Orazietti, Rocchi A., Donattini (20’ st Kibongui), Martelli (15’ st Selami), Parigi, Dal Monte (34’ st Penda ... ilrestodelcarlino.it

Promozione, è bagarre. Casumaro e Centese. Duello nei playoffBagarre totale in zona playoff in Promozione, dove la più in forma sembra essere il Casumaro. Le ‘lumache’ battono 2-1 la Dozzese e agganciano a quota 52 Centese e Monte San Pietro, ad una sola lunghe ... ilrestodelcarlino.it

Qualche scatto del terzo concerto a cura dell’Associazione Musicale Dozzese al Museo Rocca di Dozza con Tommaso Caprioli (violino), Antonio Raco (violoncello) ed Ennio Verzina (pianoforte) che si sono esibiti di fronte ad un pubblico numeroso e appas - facebook.com facebook