Nell’ultima giornata del campionato di Promozione, le squadre di Imola hanno pareggiato entrambe. La Valsanterno rallenta la sua corsa, mentre la Dozzese porta a casa un buon punto. Le partite si sono concluse senza vincitori, lasciando le squadre con qualche rimpianto ma anche la consapevolezza di aver fatto il massimo.

L’ultima giornata del campionato di Promozione di calcio ha portato due pareggi alle due squadre imolesi. La capolista Valsanterno (foto) è stata fermata in casa, 0-0, dall’Atletico Castenaso; con questo risultato salgono a ventuno i risultati consecutivi della serie, cominciata ad inizio stagione. Si accorciano però le distanze fra il primo e il secondo posto, la Centese approfittando del pari dei valligiani ha accorcio a sei punti la distanza. Un margine ancora importante quello che ha la squadra di mister Benazzi, però per arrivare al salto in Eccellenza ci sarà ancora tanto da soffrire. Punto importante anche per la Dozzese che sul neutro di Osteria Grande ha pareggiato 0-0 contro il Gallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione, doppio pareggio per le formazioni locali. Adesso la Valsanterno rallenta . Buon punto per la Dozzese

Approfondimenti su Calcio Promozione

Domani si disputano le gare di calcio promozione, con Valsanterno sempre più in vantaggio in classifica e Dozzese impegnata a mantenere la continuità di risultati.

La seconda giornata del campionato di Promozione ha portato risultati inaspettati, con l’Impresa Granamica che si conferma protagonista contro il Casumaro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calcio Promozione

Argomenti discussi: Promozione girone C, 22ª giornata: programma completo e temi del turno; Calcio: doppio pareggio non troppo positivo per Fivizzanese e Mulazzo; Promozione, l'anticipo col San Giorgio Perfugas termina 1-1; Promozione. Centese e Casumaro autorizzate a sognare, grinta X Martiri sul campo del Felsina.

Promozione, l'Uta si rinforza: arrivano Porru e BevereDoppio rinforzo in casa Uta, che accoglie due nuovi giocatori in rosa con l’obiettivo di puntellare i reparti più in difficoltà. Dal Pirri arriva Federico Porru, mentre dall’Orrolese è stato ... unionesarda.it

Calcio. Promozione: Mobilieri buon pareggio, Urbino sconfittoPisa 1 dicembre 2025 – Nel girone A di Promozione Urbino Taccola sconfitto nell’anticipo del sabato sul campo dello Jolo Calcio. Termina 2 – 0 per i padroni di casa a segno all’8 con Tomberli ed al 64 ... lanazione.it

CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, INVICTA MATERA CHIEDE AL SINDACO NICOLETTI LA DISPONIBILITÀ DEL CAMPO “RENATO CARPENTIERI” AL BORGO LA MARTELLA PER GLI ALLENAMENTI facebook

Calcio: Promozione, il Luino cerca la zona playoff a Gallarate x.com