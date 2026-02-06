Domenica pomeriggio alle 14,30, tutte le squadre di Promozione scendono in campo. La Valsanterno vuole aggiungere punti alla classifica, mentre la Dozzese cerca di trovare la salvezza. Le partite si giocano tutte nello stesso orario, e gli appassionati sono pronti a seguire da vicino le mosse delle loro squadre.

Il weekend calcistico del campionato Promozione è alle porte: domenica le squadre imolesi saranno in campo alle ore 14.30. La capolista Valsanterno giocherà contro il Gallo sul campo di Poggio Renatico, gli estensi sono lotta per evitare i play out e fin qui hanno messo in cassaforte solamente 18 punti. I borghigiani andranno a caccia del 22esimo risultato consecutivo, una vittoria per tenere a distanza la Centese seconda. Impegno in trasferta anche per la formazione della Dozzese che a Crespellano se la vedrà contro il Petroniano Idea. Di fatto è uno scontro diretto per non andare ai play out, i bolognesi hanno solo due punti in più dei gialloblù nella classifica del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione, entrambe le formazioni in campo alle 14,30. La Valsanterno vuole correre. Dozzese, punti salvezza cercansi

Nell’ultima giornata del campionato di Promozione, le squadre di Imola hanno pareggiato entrambe.

Domani si disputano le gare di calcio promozione, con Valsanterno sempre più in vantaggio in classifica e Dozzese impegnata a mantenere la continuità di risultati.

