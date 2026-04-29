Calcio giovanile Ben 132 squadre hanno partecipato al torneo Mirabilandia Adriasport Il Savio sfiora il titolo

Si è conclusa con grande partecipazione e numeri significativi la nona edizione del Mirabilandia Festival, torneo di calcio giovanile organizzato da Adriasport. Alla competizione hanno preso parte 132 squadre, offrendo momenti di sport e divertimento ai giovani atleti. L’evento, che si svolge ogni primavera, ha visto anche il team Savio arrivare vicino alla conquista del titolo, portando entusiasmo tra i partecipanti e gli spettatori presenti.

Si chiude con numeri importanti, tanto spettacolo e tanto divertimento la 9ª edizione del Mirabilandia Festival targato Adriasport, uno degli appuntamenti più attesi della primavera del calcio giovanile. A mettersi in luce, tra le 132 formazioni iscritte, ci sono state anche diverse società romagnole, protagoniste soprattutto nelle categorie più competitive. Su tutte spiccano le performance della Polisportiva Savio di Ravenna, che conquista un prestigioso secondo posto negli Allievi U17, sfiorando il titolo. Buoni segnali anche dal Cervia United, quarto nei Giovanissimi U15, e dalla Valsanterno (area imolese), che chiude al quarto posto negli Allievi U17.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio giovanile Ben 132 squadre hanno partecipato al torneo. Mirabilandia Adriasport. Il Savio sfiora il titolo Notizie correlate Calcio giovanile: 24 squadre si sfidano al Torneo PampaloniIl Coiano Santa Lucia Prato Social Club organizza la quinta edizione del Torneo Ferdinando Pampaloni. Calcio giovanile: il torneo è dedicato alla categoria Esordienti. Ecco le 24 squadre del Trofeo CimurriTutto pronto per la 23ª edizione del Torneo Città di Reggio Emilia, ovvero il Trofeo Chiarino Cimurri. Contenuti di approfondimento Si parla di: Adriasport. Da oggi al 26 aprile si gioca il 9° Mirabilandia Festival con 132 squadre da tutta Italia: Reggio Emilia e Parma le più numerose. Calcio giovanile Ben 132 squadre hanno partecipato al torneo. Mirabilandia Adriasport. Il Savio sfiora il titoloSi chiude con numeri importanti, tanto spettacolo e tanto divertimento la 9ª edizione del Mirabilandia Festival targato Adriasport, uno ... ilrestodelcarlino.it Youth soccer: 132 teams participated in the Mirabilandia Adriasport tournament. Savio narrowly missed out on the title.Si chiude con numeri importanti, tanto spettacolo e tanto divertimento la 9ª edizione del Mirabilandia Festival weblog Adriasport, uno degli appuntamenti più attesi della primavera del youth football. sport.quotidiano.net