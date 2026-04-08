Venticiquattro squadre partecipano alla quinta edizione del Torneo Ferdinando Pampaloni, organizzato dal Coiano Santa Lucia Prato Social Club. La competizione coinvolge giovani calciatori e si svolge sul territorio di Prato, con partite che si tengono nelle strutture della zona. L’evento si ripete annualmente, attirando squadre provenienti da diverse aree locali e regionali.

Il Coiano Santa Lucia Prato Social Club organizza la quinta edizione del Torneo Ferdinando Pampaloni. L’evento vedrà il coinvolgimento di 24 formazioni giovanili appartenenti alla categoria Allievi B 2010. L’iniziativa raccoglie un campione eterogeneo e significativo del calcio di base toscano. Le squadre partecipanti rappresentano diverse aree della regione, portando sul campo una varietà di stili e provenienze territoriali. La struttura delle competizioni e i percorsi di qualificazione. Il tabellone è già definito dopo i sorteggi che hanno stabilito gli accoppiamenti della fase iniziale. La formula prevede un sistema di gioco che tutela l’esperienza agonistica dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio giovanile: 24 squadre si sfidano al Torneo Pampaloni

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Temi più discussi: Calcio giovanile, in arrivo la quinta edizione del Torneo Ferdinando Pampaloni. Saranno 24 le squadre al via; In arrivo la quinta edizione del Torneo Ferdinando Pampaloni. Saranno 24 le squadre al via; Torneo Pampaloni 2026, effettuato il sorteggio: 24 partecipanti e 89 partite.

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