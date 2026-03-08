Eccellenza | l’undici del presidente Iacomoni va a caccia dell’intera posta La Sansovino senza alternative Tognozzi vuole il secondo posto

Nella 25esima giornata del campionato di Eccellenza, la Sansovino di Luca Tognozzi affronta in casa il Valentino Mazzola alle 14,30. La squadra locale cerca una vittoria per consolidare la posizione in classifica, mentre Tognozzi mira a conquistare il secondo posto. L’undici del presidente Iacomoni punta a ottenere i tre punti per avvicinarsi all’obiettivo prefissato.

AREZZO Siamo giunti alla 25esima giornata del campionato di Eccellenza (calcio d’inizio alle 14,30). La Sansovino di Luca Tognozzi sarà di scena tra le mura amiche per affrontare il Valentino Mazzola. Per la formazione del presidente Iacomoni oggi servono come non mai i tre punti per puntare al blitz che, unito ai risultati dagli altri campi, potrebbe regalare il secondo posto. L’obiettivo è vincere contro un Mazzola reduce dalla sconfitta interna contro la Baldaccio Bruni per poter scavalcare eventualmente il Grassina, secondo con un solo punto di vantaggio sulla Sansovino, oggi di scena in casa contro il Lanciotto. Il pronostico di questa sfida è tutto per i rossoverdi ma contro una formazione in lotta per la salvezza guai a dare per scontato il risultato finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

