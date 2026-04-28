Basket serie c La Virtus Certaldo lotta ma contro il più quotato Prato Dragons non basta

Nella partita di serie C di basket, la Virtus Certaldo ha affrontato il Prato Dragons in una sfida equilibrata. Il punteggio finale è stato di 64-57 a favore degli avversari, con i giocatori della Virtus che hanno dato battaglia fino alla fine. Tra i marcatori, Silveira ha totalizzato 14 punti, mentre Ceccarelli ne ha aggiunti 11. La squadra di casa ha mostrato impegno, ma non è riuscita a superare la formazione più quotata.

virtus certaldo 57 prato dragons 64 VIRTUS CERTALDO: Silveira 14, Ceccarelli 11, Ricci 10, Gualtieri 6, Cucini 4, Rettori 4, Maltomini 3, Rosi 3, Mencherini 2, Guainai, Ceccatelli n.e., Viviani n.e. All.: Crocetti. PRATO DRAGONS ESTRA LO CONTE: Manfredini 18, Marini 7, Catalano, Balducci 5, Staino 10, Paloscia 2, Pinelli 1, Smecca 5, Goretti 3, Ndoye 4, Pacini 9. All.: Banchelli. Arbitri: Gigoni di Livorno e Natucci di Bagni di Lucca. Parziali: 16-13; 33-33; 44-48. CERTALDO – Niente da fare per la Virtus Certaldo contro la seconda forza del campionato Prato Dragons, ma i bianconeri valdelsani escono comunque a testa alta dal Pala Canonica. Nonostante la vittoria dei più quotati lanieri, infatti, la partita è stata combattuta, incerta ed equilibrata per circa 38 minuti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie c. La Virtus Certaldo lotta, ma contro il più quotato Prato Dragons non basta Notizie correlate Basket serie C: Fides, impresa a Prato. E stasera c’è il recupero contro CertaldoMONTEVARCHI Bella impresa della Wetech’s Fides che espugna il parquet dei Dragons Prato secondi in classifica nel girone B della C toscana di basket. Basket Serie C. La Folgore lotta, ma non basta. Battuta in casa dal SansepolcroFolgore Fucecchio 75 Sansepolcro 81 FOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli 2, Mbaye 10, Guerriero 13, Galligani, Orsini Si. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basket Serie C L’Abc in casa. Per la Folgore c’è la capolista; Certaldo espugnata: Dragons vittoriosi per 57-64 con Smecca e Staino protagonisti; Basket serie c. La Virtus Certaldo lotta, ma contro il più quotato Prato Dragons non basta; Basket La capolista Union alla prova Montevarchi. Union Basket vuol fare 10. Occhio alla Virtus CertaldoBattere anche la Virtus Certaldo, per allungare a dieci la striscia di vittorie consecutive e continuare a sognare. E’ con questo obiettivo che l’Union Basket Prato riceverà oggi pomeriggio alle 18 la ... lanazione.it Basket Serie C. Virtus a Montevarchi cade dopo l’intervalloWETECH’S FIDES MONTEVARCHI: Ermini 3, Caponi 11, Sereni T. n.e., Borgogni 2, Tognazzi 18, Malatesta 16, Hasanaj 2, Sereni C., Dainelli 2, Bonciani 3, Sereni F. 2 ... lanazione.it UNDER 17 REGIONALE VIRTUS CERTALDO 59 BASKET REGGELLO 70 Concludono a punteggio pieno il girone di andata valido per la qualificazione alle finali regionali i nostri U17 che vincono in trasferta a Certaldo dopo una partita molto altalenante che - facebook.com facebook