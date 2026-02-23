Calci pugni e spray al peperoncino | altra violenta rissa tra gruppi di giovani in via Mazzini

Una rissa tra gruppi di giovani si è verificata sabato sera in via Mazzini, causata da vecchi dissapori tra ragazzi. La lite è degenerata in calci, pugni e l’uso di spray al peperoncino, attirando l’attenzione dei passanti. Due gruppi si sono affrontati vicino all’incrocio con via Oberdan, creando scompiglio tra i negozi e i residenti. La scena si è conclusa con alcuni coinvolti che sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Ennesima rissa di sabato sera. Stavolta la location si è spostata in via Mazzini, a due passi dall'incrocio con via Oberdan dove, intorno alle 23 di sabato, si sono scontrati due gruppi di giovani. Il solito modus operandi ha portato i due gruppi, piuttosto folti, a ritrovarsi nei paraggi e poi darsele di santa ragione tra i passanti increduli e spaventati. Sono volati calci, pugni, spintoni in un rituale ormai diventato tradizione. I ragazzi, molti di origine straniera, si sono dati appuntamento alle spalle del municipio e poi si sono ritrovati poco lontano dalla piazza. Poi, la rissa. Usati anche spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

