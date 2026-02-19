Calabria | Maltempo Devastante Tremila Ettari di Agricoltura Sott’acqua e Rischio Crisi Alimentare

Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando l’allagamento di circa tremila ettari di terreni agricoli. Piogge intense e persistenti hanno allagato i campi, compromettendo le coltivazioni di frutta e verdura. La situazione mette in crisi le aziende agricole locali, molte delle quali rischiano di perdere l’intera produzione stagionale. I contadini si trovano a fronteggiare danni ingenti, mentre le autorità valutano l’entità dei danni. Si teme che questa emergenza possa influire sulla disponibilità di prodotti alimentari in regione.

Calabria Agricola Sotto Assedio: Maltempo Distrugge Tremila Ettari e Mette a Rischio un Pilastro dell’Economia Regionale. Un’ondata di maltempo ha colpito la Calabria, causando danni devastanti al settore agricolo. Oltre tremila ettari di terreno sono stati sommersi o danneggiati, con gravi ripercussioni su coltivazioni, allevamenti e infrastrutture rurali. La situazione è particolarmente critica nelle zone costiere, dove l’esondazione del fiume Crati ha provocato l’allagamento di vaste aree agricole. Un Disastro Annunciato: Danni Diffusi e Rischio di Crisi Alimentare. La Calabria, regione storicamente vocata all’agricoltura, si trova ad affrontare un’emergenza che minaccia la sua economia e la sua capacità di produzione alimentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria, maltempo devasta l’agricoltura: Agrocepi chiede aiuti immediati e piano strutturale per le imprese a rischio.Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando ingenti danni alle coltivazioni e mettendo a rischio molte aziende agricole.

Calabria sott’acqua: fiumi esondano, famiglie isolate e ferrovie minacciateCalabria sott’acqua: fiumi esondano, famiglie isolate e ferrovie minacciate Cosenza - Piogge torrenziali e mareggiate colpiscono il Cosentino: strade chiuse, frane, evacuazioni e linee ferroviarie a rischio mentre i soccorritori lavorano senza sosta.

