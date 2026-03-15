Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha aperto circa 1.000 chilometri di canali per attivare i servizi antibrina e l’irrigazione anticipata, con l’obiettivo di proteggere 814 ettari di colture. Questa operazione si inserisce in un periodo climatico che si sta protraendo più a lungo del solito, richiedendo interventi tempestivi per salvaguardare le produzioni agricole.

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha già riempito circa 1.000 chilometri di canali per attivare i servizi antibrina e l’irrigazione anticipata, garantendo la protezione delle colture in un periodo climatico che si sta allungando oltre i limiti tradizionali. In questa domenica di marzo 2026, la rete idrica è pienamente operativa con una distribuzione specifica: 400 chilometri nell’area Sud, 250 nell’Area Nord e 350 nell’Area Est, pronti a intervenire contro le gelate tardive che minacciano i frutteti. I dati confermano una crescita costante della domanda di acqua per salvare le fioriture, passando da 430 ettari nel 2021 fino a raggiungere gli 814,3 ettari nel corso del 2026, coinvolgendo 58 corpi aziendali e impiegando 30 addetti per il monitoraggio notturno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelate: 1.000 km di canali attivi per salvare 814 ettari

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