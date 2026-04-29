Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup, ha parlato a margine dell'evento organizzato alla Protomoteca del Campidoglio per presentare la tappa conclusiva del Giro d'Italia. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo: "Roma? L'anno scorso è stato speciale. Pellizzari può dare tanto al ciclismo italiano"

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