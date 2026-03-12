Enrica Bonaccorti è deceduta a 76 anni. L'anno scorso le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La conduttrice televisiva era nota per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei media e dei fan. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. Lo scorso anno alla conduttrice televisiva era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La notizia del decesso è stata comunicata dall’agenzia Adnkronos e confermata anche dalla trasmissione Mediaset Mattino 5. L’annuncio di Federica Panicucci sulla morte di Enrica Bonaccorti Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, ha commentato la notizia della morte di Enrica Bonaccorti in diretta, durante la puntata di giovedì 12 marzo. Le sue parole: “Siamo colpitissimi, sappiamo che si era ammalata e aveva condiviso le fasi della sua malattia. Anche da Silvia Toffanin aveva raccontato la sua forza e il suo coraggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enrica Bonaccorti morta a 76 anni, l'anno scorso le era stato diagnosticato un tumore al pancreas

Articoli correlati

Leggi anche: È morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni: era malata di tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreasSoffriva di tumore al pancreas da tempo, negli anni'80 fu assoluta protagonista in Rai, poi il lento declino

Contenuti utili per approfondire Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Il Comune arruola enti del terzo settore per gestire 500 alloggi ad affitto low cost; Nel cuore della Brianza il conclave degli chef elegge la migliore cassoeula doc: i premiati; Claudio Longhi: Miracolo a Milano a teatro è una fiaba di oggi, dove l’uomo fa la differenza; Famiglia uccisa dai ladri in fuga, il caso dell’autonoleggio: i criminali non avevano la patente.

È morta Enrica Bonaccorti, attrice e icona tv anni '80: da Pronto, chi gioca? a Non è la RaiNegli anni '60 viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per Mimmo scrive i testi di Amara terra mia e La ... rainews.it

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non c'è speranza». La figlia Verdiana rivela: «All'inizio non le ho detto della malattia»A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. Madre e figlia si presentano unite più che mai, legate da un amore ... leggo.it

ULTIM'ORA - Conduttrice, attrice, autrice, ha attraversato con eleganza e curiosità, con intelligenza e ironia, con garbo e disciplina, mezzo secolo del nostro Paese, sempre sotto le luci di un riflettore. Nata a Savona 76 anni fa, Enrica Bonaccorti è morta og facebook