Biella | 15°C massimi cielo coperto ma senza pioggia

A Biella lunedì 9 marzo 2026 si registra una temperatura massima di 15 gradi con il cielo coperto. La giornata si presenta senza pioggia, anche se le nuvole coprono l’intera provincia. Le condizioni meteorologiche sono stabili e prive di precipitazioni, con un cielo grigio che domina la scena. La giornata prosegue senza particolari variazioni di rilievo sul fronte atmosferico.

La giornata di lunedì 9 marzo 2026 si apre con un cielo completamente coperto su Biella e l’intera provincia, senza che sia previsto alcun tipo di pioggia. Le previsioni indicano una temperatura notturna di circa 10,8°C con una copertura nuvolosa del 90% e brezze leggere da nord-est che non superano i 5 kmh. Con l’avanzare della mattina, il termometro sale gradualmente fino a toccare i 14°C verso mezzogiorno, mantenendo una umidità intorno al 65% e una nuvolosità quasi totale del 98%. Nel pomeriggio la situazione rimane stabile con temperature massime di 15°C, mentre la sera porta un lieve calo termico fino agli 11°C e una parziale apertura delle nubi, scendendo al 76% di copertura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

