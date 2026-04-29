Cagliari Marrale svela i segreti dei Matia Bazar | masterclass e live

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cagliari, il musicista Marrale terrà due appuntamenti tra masterclass e concerto il 6 e 7 maggio. L'evento è promosso dall'Accademia del Pop, che si occupa di formare giovani talenti musicali della Sardegna. Durante le sessioni, Marrale condividerà le sue esperienze e competenze, offrendo un'opportunità di apprendimento per i partecipanti. La serata musicale vedrà l'esibizione dell'artista con il suo repertorio.

? Cosa sapere Marrale tiene masterclass e concerto a Cagliari il 6 e 7 maggio.. L'Accademia del Pop promuove la formazione professionale dei giovani talenti musicali sardi.. Il 6 maggio alle ore 20.30, Cagliari ospiterà la masterclass di Marrale, figura chiave dei Matia Bazar, nell’ambito della nuova stagione dell’Accademia del Pop che proseguirà il 7 maggio con un concerto alle 21. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Sardegna Concerti e Medinsard (Centro di Produzione Musicale), punta a offrire un percorso formativo completo. Il programma prevede una lezione tecnica per approfondire le metodologie di composizione e un momento scenico dal vivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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