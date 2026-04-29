Cagliari Marrale svela i segreti dei Matia Bazar | masterclass e live

A Cagliari, il musicista Marrale terrà due appuntamenti tra masterclass e concerto il 6 e 7 maggio. L'evento è promosso dall'Accademia del Pop, che si occupa di formare giovani talenti musicali della Sardegna. Durante le sessioni, Marrale condividerà le sue esperienze e competenze, offrendo un'opportunità di apprendimento per i partecipanti. La serata musicale vedrà l'esibizione dell'artista con il suo repertorio.

? Cosa sapere Marrale tiene masterclass e concerto a Cagliari il 6 e 7 maggio.. L'Accademia del Pop promuove la formazione professionale dei giovani talenti musicali sardi.. Il 6 maggio alle ore 20.30, Cagliari ospiterà la masterclass di Marrale, figura chiave dei Matia Bazar, nell’ambito della nuova stagione dell’Accademia del Pop che proseguirà il 7 maggio con un concerto alle 21. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Sardegna Concerti e Medinsard (Centro di Produzione Musicale), punta a offrire un percorso formativo completo. Il programma prevede una lezione tecnica per approfondire le metodologie di composizione e un momento scenico dal vivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, Marrale svela i segreti dei Matia Bazar: masterclass e live Notizie correlate Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale live: i più grandi successi dei Matia Bazar a Vico del GarganoIn occasione della festa della Madonna del Carmine che si svolgerà dal 16 al 18 luglio a Vico del Gargano, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte,... Tutta la magia dei Matia Bazar. Cinquant’anni di canzoni dal vivoUna serata in cui ripercorrere cinquant’anni di canzoni, emozioni e successi, riavvolgendo il nastro di una carriera caratterizzata da uno stile... Aggiornamenti e dibattiti A Cagliari la classe dei Matia Bazar con Carlo MarraleUn viaggio esclusivo dentro l'anima della musica pop italiana guidato da uno dei suoi protagonisti più raffinati: Carlo Marrale, storico musicista dei Matia Bazar. (ANSA) ... ansa.it La classe dei Matia Bazar con Carlo Marrale il 6 e 7 maggio al Teatro Massimo di CagliariUn viaggio esclusivo dentro l’anima della musica pop italiana guidato da uno dei suoi protagonisti più raffinati: Carlo Marrale, storico musicista dei Matia Bazar. Il nuovo appuntamento dell’Accademia ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com