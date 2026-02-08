Tutta la magia dei Matia Bazar Cinquant’anni di canzoni dal vivo

Questa sera i Matia Bazar celebrano i loro cinquant’anni di musica con un concerto speciale. La band ripercorre le tappe della carriera, rivivendo le canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Sul palco, emozioni e successi si alternano, portando il pubblico in un viaggio tra musica e ricordi.

Una serata in cui ripercorrere cinquant’anni di canzoni, emozioni e successi, riavvolgendo il nastro di una carriera caratterizzata da uno stile unico e speciale, che ha segnato la storia della musica leggera italiana. Uno spettacolo in cui riascoltare pezzi intramontabili come “Per un’ora d’amore“, “Solo tu“, “Vacanze romane“ e “Ti sento“. Venerdì alle 21 il palco del Teatro San Rocco di via Cavour a Seregno ospiterà un concerto dei Matia Bazar: la leggendaria band genovese si esibirà con la formazione da tempo rinnovata e capitanata da Fabio Perversi a tastiere e violino, con la voce della cantante Luna Dragonieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

