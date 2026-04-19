Cagliari il caso K?l?çsoy | Pisacane ferma il turco per motivi fisici

A Cagliari, il caso K?l?çsoy ha portato all’intervento di Pisacane, che ha fermato il giocatore turco per motivi fisici. Dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter a San Siro, si è acceso il dibattito sulla gestione dell’attacco della squadra. La partita ha evidenziato alcune criticità nel reparto offensivo, che ora sono al centro delle discussioni tra tecnici e tifosi.

Dopo il pesante ko subito a San Siro contro l’Inter, terminato con un punteggio di 3-0, la gestione dell’attacco del Cagliari è diventata il centro del dibattito tecnico. Fabio Pisacane ha affrontato direttamente il nodo legato alla condizione di Semih K?l?çsoy, spiegando le ragioni dietro l’assenza del giocatore turco che, dopo il periodo trascorso con la nazionale, non viene più schierato in campo. Le motivazioni fisiche dietro la scelta di Pisacane. La decisione tecnica di non impiegare il giovane attaccante non è frutto di una scelta tattica improvvisa, ma risponde a necessità fisiologiche. Secondo quanto dichiarato dal tecnico, il ragazzo non garantisce i livelli di forma necessari per affrontare la competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, il caso K?l?çsoy: Pisacane ferma il turco per motivi fisici Notizie correlate Leggi anche: Cagliari, visita di Montella ad Assemini: osservato speciale K?l?çsoy K?l?çsoy incanta con una rovesciata straordinaria in Cagliari-Verona: un gesto tecnico meravigliosoSemih K?l?çsoy firma un gol spettacolare in rovesciata contro l’Hellas Verona: il gesto tecnico dell'attaccante turco è meraviglioso. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Kiliçsoy simbolo dell’annata del Cagliari: come giudicare il turco e cosa fare con lui in futuro?; Inter-Cagliari, la sconfitta e il mistero di Kiliçsoy: perché non gioca piu?; Cagliari, Pisacane sulla sconfitta: Errori nella ripresa decisivi; Cagliari, Pisacane: Nulla da rimproverare ai miei. Kiliçsoy? Mi aspetto qualcosa di più in allenamento. (SONDAGGIO) Caso K?l?çsoy, fa bene Pisacane a tenerlo fuori?Semih K?l?çsoy è uno dei nomi più discussi in casa Cagliari negli ultimi giorni, dopo che il giovane attaccante turco è stato escluso dalle ultime partite della squadra, tra cui la sconfitta per 3-0 ... calciocasteddu.it Pisacane su K?l?çsoy: Non mi offre garanzie | Il turco ora è un casoPisacane chiarisce il mancato utilizzo di K?l?çsoy dopo Inter-Cagliari: condizioni non ottimali e riscatto ora in dubbio ... cagliaripad.it Domenica 19 Aprile al #Poetto. Circa 25 gradi e quell’aria d’estate che registra il pienone nella spiaggia simbolo di #Cagliari facebook Cagliari, in migliaia per ammirare i “Monumenti Aperti” della città x.com