Cagliari visita di Montella ad Assemini | osservato speciale K?l?çsoy

Questa mattina Vincenzo Montella, il nuovo allenatore del Cagliari, è arrivato ad Assemini per una visita sorpresa. Accompagnato dal vice Daniele Russo, ha seguito l’allenamento della squadra e si è concentrato in particolare su Semih K?l?çsoy, il giovane talento emergente. Montella ha osservato da vicino il giocatore, senza rilasciare dichiarazioni, mentre i tifosi già si chiedono quale ruolo avrà nel prossimo futuro.

Blitz del CT della Turchia Vincenzo Montella al centro sportivo del Cagliari. L’allenatore, accompagnato dal vice Daniele Russo, ha assistito questa mattina all’allenamento della formazione sarda, focalizzando l’attenzione sul talento emergente Semih K?l?çsoy. La visita ad Asseminello non è stata solo di cortesia: Montella ha monitorato da vicino la crescita dell’attaccante classe 2005, già protagonista con l’Under 21 e autore di quattro reti nell’ultimo periodo, in vista di una possibile promozione nella Nazionale maggiore. Il tecnico si è intrattenuto a lungo a colloquio con Fabio Pisacane e con lo stesso calciatore al termine della seduta.🔗 Leggi su Como1907news.com Approfondimenti su Cagliari Montella Juve Cagliari, un rossoblù osservato speciale dei bianconeri! Tutti i dettagli Cagliari, Palestra osservato speciale: le big di Serie A pronte a sfidarsi per il difensore La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cagliari Montella Argomenti discussi: Un aeroplanino plana su Trigoria. Oggi la visita di Montella alla Roma di Gasperini; Gasperini fa le prove sotto gli occhi di Montella, Ziolkowski premio e chance. Il ct della nazionale turca Montella visita il Cagliari, abbracci con KilicsoyIl Commissario tecnico della Turchia incontra Pisacane e il talento rossoblù Semith Kilicsoy, destinato a un ruolo importante. calciocasteddu.it Il ct della Turchia al Centro Crai ha incontrato il giovane attaccante, protagonista di un ottimo avvio in rossoblùIl ct della Turchia al Centro Crai ha incontrato il giovane attaccante, protagonista di un ottimo avvio in rossoblù ... lanuovasardegna.it #GuardiadiFinanza Durante la visita al Porto Canale di #Cagliari, i partecipanti al corso hanno appreso le tecniche di contrasto ai traffici illegali e l'uso di #droni e unità cinofile per la sicurezza delle frontiere europee facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.