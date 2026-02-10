Mugello travolto da un cinghiale | morto motociclista di 29 anni

Un motociclista di 29 anni ha perso la vita nel Mugello dopo essere stato investito da un cinghiale. L’animale ha attraversato la strada all’improvviso, colpendo con forza la moto e sbalzando il giovane fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’era più niente da fare.

BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 10 FEB – Un motociclista di 29 anni è morto stamani venendo travolto da un cinghiale su una strada provinciale vicina a Barberino di Mugello (Firenze). L’incidente c’è stato sulla Sp 37 di Galliano al km 1+400. L’animale, così una ricostruzione, ha attraversato velocemente la strada colpendo con violenza il centauro in transito e facendolo sbalzare fuori dalla carreggiata. I vigili del fuoco giunti sono andati sul posto ed insieme al personale sanitario hanno raggiunto il giovane motociclista in un balzo di circa due metri. Sono state compiute le operazioni di rianimazione ma il medico ha purtroppo dovuto constatare il decesso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mugello, travolto da un cinghiale: morto motociclista di 29 anni Approfondimenti su Mugello Travolto da un cinghiale Tragico incidente: motociclista si schianta contro un cinghiale, muore a 29 anni Un giovane di 29 anni ha perso la vita questa mattina a Barberino di Mugello. Barberino di Mugello: muore motociclista dopo lo scontro con un cinghiale Questa mattina alle 11:30, sulla SP 37 a Barberino di Mugello, un motociclista ha perso la vita dopo aver investito un cinghiale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mugello Travolto da un cinghiale Argomenti discussi: Motociclista 29enne morto travolto da un cinghiale in Mugello. Tragedia nel Mugello: 28enne travolto da un cinghiale mentre viaggia in moto, cos’è successo?Una strada di campagna, il buio, una moto che corre verso casa. E poi, in un attimo, un cinghiale che spunta all’improvviso dall’oscurità. È finita così la vita di un ragazzo di 28 anni, residente a V ... alphabetcity.it Leonardo Guddemi muore in moto a 28 anni: il tragico schianto contro un cinghiale sbucato da bordo stradaLeonardo Guddemi, 28 anni, di Vaiano, è morto dopo essersi schiantato in moto contro un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. La tragedia lungo la ... leggo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.