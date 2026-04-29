Cade nei boschi e resta trafitto da un ramo | ciclista soccorso a Binago

Da quicomo.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi a Binago, un ciclista è caduto nei boschi e si è ferito dopo essere stato trafitto da un ramo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’auto medica e un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure e trasferito l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito non sono state ancora rese note.

Intervento di soccorso tecnico urgente nel pomeriggio di oggi, 29 aprile 2026, a Binago, dove un ciclista è rimasto ferito in seguito a una caduta nei boschi.L’incidenteL’allarme è scattato poco prima delle 15 in via Orietta. Secondo le prime informazioni, un uomo di 25 anni è caduto mentre.🔗 Leggi su Quicomo.it

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