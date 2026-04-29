Cade nei boschi e resta trafitto da un ramo | ciclista soccorso a Binago

Nel pomeriggio di oggi a Binago, un ciclista è caduto nei boschi e si è ferito dopo essere stato trafitto da un ramo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’auto medica e un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure e trasferito l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito non sono state ancora rese note.

Intervento di soccorso tecnico urgente nel pomeriggio di oggi, 29 aprile 2026, a Binago, dove un ciclista è rimasto ferito in seguito a una caduta nei boschi.L’incidenteL’allarme è scattato poco prima delle 15 in via Orietta. Secondo le prime informazioni, un uomo di 25 anni è caduto mentre.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Finisce con la bici nei binari e cade. Ciclista resta feritoÈ finito con le ruote della bici nei binari del tram ed è caduto violentemente: un ciclista è stato soccorso, ieri, in via Indipendenza e portato via... Cade in un dirupo nei boschi di Avane durante una passeggiata: soccorso dai Vigili del FuocoSoccorso nei boschi di Avane, a Vicopisano, nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ? Donna scivola in mezzo boschi e si ferisce: soccorsi in azione - BresciaToday; Nella strage di Cumiana cade anche il partigiano cattolico Fausto Gavazzeni; Infortuni alla Piana di San Tomaso e sul Resegone: in volo l'elicottero; Rocca di Badolo, precipita per 40 metri: 82enne soccorso con elicottero| FOTO e VIDEO. Motociclista 62enne cade e si ferisce nei boschi di Viterbo, ritrovato con l’elicotteroMotociclista 62enne cade e si fa male mentre fa trial nei boschi del viterbese. L'uomo, ferito ad una gamba, riesce per fortuna a chiedere aiuto. Ma la fitta vegetazione impedisce ai soccorsi di ... fanpage.it Varese, il cane Lea si perde nei boschi e cade in un dirupo: avvistata dal drone con termocamera e salvata dai vigili del fuocoI padroni di Lea, una meticcia di taglia media, erano disperati: martedì il loro cane si era perso nei boschi di Ardena, comune di Brusimpiano, all’estremo Nord del Varesotto, quasi al confine con la ... milano.corriere.it Cade dal balcone a Castelnuovo, è gravissimo Un 35enne in ospedale - facebook.com facebook