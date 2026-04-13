Cade in un dirupo nei boschi di Avane durante una passeggiata | soccorso dai Vigili del Fuoco
Nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile, un uomo è caduto in un dirupo nei boschi di Avane, vicino a Vicopisano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno prestato soccorso all’uomo. Le operazioni sono iniziate intorno alle ore 13 e sono durate diverse ore. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della persona coinvolta.
Soccorso nei boschi di Avane, a Vicopisano, nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile. Intorno alle ore 13.45 i Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti per recuperare un uomo che, durante una passeggiata, è scivolato in un dirupo rimanendo ferito. La squadra dei pompieri ha raggiunto il luogo del.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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