Cade in un dirupo nei boschi di Avane durante una passeggiata | soccorso dai Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile, un uomo è caduto in un dirupo nei boschi di Avane, vicino a Vicopisano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno prestato soccorso all’uomo. Le operazioni sono iniziate intorno alle ore 13 e sono durate diverse ore. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della persona coinvolta.