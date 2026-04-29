Cade da quinto piano della sua abitazione | muore 89enne a Giovinazzo

Un uomo di 89 anni è deceduto dopo essere caduto dal quinto piano della propria abitazione a Giovinazzo, in provincia di Bari. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi e ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contesto dell’accaduto o sulle circostanze che hanno portato alla caduta.

Un anziano di 89 anni è morto dopo essere caduto dal quinto piano della sua abitazione a Giovinazzo, in provincia di Bari. Il pensionato, secondo le prime informazioni, stava montando una tenda sul balcone quando, improvvisamente, avrebbe perso l'equilibrio, precipitando al suolo. Sul posto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Donna precipita dal terzo piano della sua abitazione a Selargius e muore: non si esclude ipotesi omicidioUna donna di 66 anni è precipitata dal terzo piano dell'abitazione nella quale viveva da qualche tempo a Selargius, nella città metropolitana di... Ustionato nell'incendio della sua abitazione: muore un 72enneÈ morto il 72enne rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato lo scorso 14 gennaio nella sua abitazione a Ruvo di Puglia: Michele Visconti,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il miracolo dei fili del bucato: bimbo di due anni precipita dal secondo piano ma si salva; Cade dal quinto piano mentre sistema la tenda, muore a 89 anni; Bimbo di due anni cade dal secondo piano di un palazzo nel Torinese; Torino, bimbo di 2 anni cade dal secondo piano: è in gravi condizioni. Mestre, bimbo cade da quinto piano e urta una tettoia: è graveUn bimbo di un anno è mezzo è in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Padova dopo essere precipitato da un terrazzo al quinto piano di un condominio alle porte di Mestre (Venezia). L'incidente ... tg24.sky.it Bimbo cade da quinto piano e urta una tettoia, è graveUn bimbo di un anno è mezzo è in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Padova dopo essere precipitato da un terrazzo al quinto piano di un condominio alle porte di Mestre (Venezia). L'incidente ... ansa.it LIETO FINE: CADE DAL BALCONE PER SALVARE IL FIGLIO E LOTTA A LUNGO TRA LA VITA E LA MORTE Era un pomeriggio qualunque, uno di quelli scanditi da giochi semplici e sorrisi familiari. Un padre e suo figlio, Oscar, sul balco - facebook.com facebook Medesano, cade da tre metri di altezza dal cassone di un camion: 59enne ferito gravemente x.com