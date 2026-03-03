Un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato gravemente ustionato nell’incendio della sua abitazione avvenuto il 14 gennaio a Ruvo di Puglia. La vittima, identificata come Michele Visconti, è deceduta in ospedale dove era stata ricoverata a seguito delle ferite riportate nell’incendio. La vicenda ha coinvolto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

È morto il 72enne rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato lo scorso 14 gennaio nella sua abitazione a Ruvo di Puglia: Michele Visconti, 72 anni, è deceduto nelle scorse ore nel Policlinico di Bari dove era ricoverato. Il dramma Una probabile perdita di gas, un'esplosione che determina un incendio e il 72enne che fu trasportato d'urgenza in ospedale. È quello che avvenne la sera del 14 gennaio nell'abitazione alla periferia di Ruvo di Puglia. L'anziano, uno dei due presenti all'interno della abitazione, fu investito dalle fiamme: ieri sera, dopo oltre un mese e mezzo dal grave incidente, il tragico epilogo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ustionato nell'incendio della sua abitazione: muore un 72enne

