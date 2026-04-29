Cactus Market ai Luzzati | weekend di arte e design tra creatività e musica

Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolge ai Giardini Luzzati l'evento Cactus Market, dedicato a arte e design. Durante il fine settimana, il mercato ospiterà esposizioni e stand dedicati a vari prodotti creativi. Sono previste anche esibizioni musicali e attività per i visitatori. L'iniziativa coinvolge diversi espositori e si svolge in uno spazio all'aperto nel centro cittadino.

? Cosa sapere Cactus Market si tiene sabato 2 e domenica 3 maggio ai Giardini Luzzati.. L'evento tra Ce.Sto e Sestiere del Molo offre artigianato, design e musica gratuita.. Sabato 2 e domenica 3 maggio, a partire dalle ore 11, i Giardini Luzzati ospiteranno l’ultima edizione del Cactus Market prima della sospensione estiva, con un appuntamento dedicato al tema dell’Altrimenti impossibile. Il mercato del fatto a mano si prepara a offrire un weekend di creatività e condivisione, proponendo un ingresso gratuito per tutti i visitatori interessati a scoprire il mondo dell’artigianato, dell’illustrazione, dell’arte e del design. Questa manifestazione, che punta a mettere al centro la musica e la cultura, nasce dalla collaborazione tra Ce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cactus Market ai Luzzati: weekend di arte e design tra creatività e musica Notizie correlate Cactus Market ai Giardini Luzzati: arriva la Green Edition dedicata all’ambiente e alla sostenibilitàIl Progetto di Comunità del Comune di Genova invita la città a un nuovo appuntamento con il Cactus Market, che torna ai Giardini Luzzati con la... Nuovo appuntamento con il Cactus Market: ai Giardini Luzzati torna il mercato del fatto a manoSabato 2 e domenica 3 maggio ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il Cactus Market ai Giardini Luzzati: a partire dalle 11 torna il... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Nuovo appuntamento con il Cactus Market: ai Giardini Luzzati torna il mercato del fatto a mano; Coesione sociale e sostenibilità La Bcc Felsinea per l’ambiente | Sostegno a chi investe sul green. Genova, ritorna il Cactus Market ai Giardini Luzzati: tra artigianato, Pride e visite guidateGENOVA - C'è un evento che da quattro anni, una volta al mese da settembre fino a maggio rappresenta un appuntamento fisso per gli amanti dell'artigianato a Genova: si tratta del Cactus Market che una ... primocanale.it Cactus Market 2025, il mercatino di Natale ai Giardini LuzzatiDa sabato 6 a lunedì 22 dicembre 2025 torna il Cactus Market ai Gairdini Luzzati con la sua Christmas Edition 2025. Nel mercato, organizzato dalla Cooperativa Il Ce.Sto, sono presenti 30 bancarelle ... mentelocale.it 2-3 maggio torna Cactus dalle 11,00 alle 20,00 sabato e domenica: Market del fatto a mano Telaio in piazza in libera fruizione Ludobike con giochi 0-99 domenica 3 maggio alle 11,00 Laboratorio di stampa naturale con la tecnica shiboriinfo per - facebook.com facebook