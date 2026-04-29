Cactus Market ai Luzzati | weekend di arte e design tra creatività e musica

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolge ai Giardini Luzzati l'evento Cactus Market, dedicato a arte e design. Durante il fine settimana, il mercato ospiterà esposizioni e stand dedicati a vari prodotti creativi. Sono previste anche esibizioni musicali e attività per i visitatori. L'iniziativa coinvolge diversi espositori e si svolge in uno spazio all'aperto nel centro cittadino.

? Cosa sapere Cactus Market si tiene sabato 2 e domenica 3 maggio ai Giardini Luzzati.. L'evento tra Ce.Sto e Sestiere del Molo offre artigianato, design e musica gratuita.. Sabato 2 e domenica 3 maggio, a partire dalle ore 11, i Giardini Luzzati ospiteranno l’ultima edizione del Cactus Market prima della sospensione estiva, con un appuntamento dedicato al tema dell’Altrimenti impossibile. Il mercato del fatto a mano si prepara a offrire un weekend di creatività e condivisione, proponendo un ingresso gratuito per tutti i visitatori interessati a scoprire il mondo dell’artigianato, dell’illustrazione, dell’arte e del design. Questa manifestazione, che punta a mettere al centro la musica e la cultura, nasce dalla collaborazione tra Ce.🔗 Leggi su Ameve.eu

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