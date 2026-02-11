Caccia al bomber Ferreyra Fc Osimo non si ferma più

La corsa al titolo di capocannonieri nel girone F di serie D vede ancora protagonista Ferreyra dell’Fc Osimo. Il bomber non si ferma e continua a segnare, mantenendo salda la vetta della classifica marcatori. Nel frattempo, la L’Aquila perde ancora, ma il suo attaccante Di Renzo risponde con un gol e si conferma in testa alla classifica, staccando il compagno di squadra Sparacello.

Pongetti L’Aquila continua a perdere, ma il suo bomber Di Renzo continua a segnare e si conferma capocannoniere del girone F di serie D staccando il compagno di squadra Sparacello. In Eccellenza invece torna in rete dopo due mesi l’attaccante della capolista Fermana Fofi, che raggiunge in vetta ai bomber del massimo torneo regionale Cordella della Fermignanese. Serie D, Girone F. 15 reti: Di Renzo (L’Aquila) 13 reti: Sparacello (L’Aquila) 10 reti: Infantino (Notaresco), Kouko (Ancona) 8 reti: Vianni (Ostiamare), Martiniello (Giulianova) 7 reti: D’Angelo (Recanatese), Spinosa (Ostiamare), Osorio (Maceratese), Pierfederici (Recanatese), Maio (Atletico Ascoli), Romano (Termoli), Cericola (Ancona), 6 reti: Della Pietra (UniPomezia) Banegas (L’Aquila), Carpani (Teramo), Alonzi (Vigor Senigallia), Curatolo (Sora), Fall (Teramo), Sereni (Teramo) 5 reti: Rovinelli (Ancona), Casolla (Fossombrone), Pecchia (Sora), Marras (Maceratese), Gasperoni (San Marino), Njambe (Teramo) Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nell'ultimo turno del girone di andata di Serie D girone F, l’Aquila perde 2-0 ad Ancona senza segnare, mantenendo invariata la classifica marcatori.

La Fc Osimo conferma il suo momento positivo e si prende i tre punti battendo il Marzocca al Bianchelli.

