Una rete per l' assistenza sanitaria ai senza dimora | Bari tra le città coinvolte nel piano nazionale

Bari è tra le città coinvolte nel piano nazionale che prevede l’attivazione di programmi sperimentali per offrire assistenza sanitaria alle persone senza dimora. La rete si inserisce in un progetto più ampio di coordinamento tra diverse aree metropolitane italiane, con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati a questa fascia di popolazione. La sperimentazione mira a garantire un accesso più efficiente alle cure e a strutturare un supporto più strutturato.

C'è anche Bari tra le Città metropolitane in cui potranno essere attivati programmi sperimentali per garantire assistenza sanitaria alle persone senza dimora. L'iniziativa parte dal ministero della Salute che - come annunciato ieri dal ministro Orazio Schillaci - d'intesa con il Ministero.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Senza fissa dimora, programma nelle città metropolitane. L'appello del sindaco di Bari: «Ora si dia concretezza»«Accolgo con soddisfazione l’annuncio del ministro Schillaci relativo all’assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, perché interviene su una delle contraddizioni più profonde del nostro sistema: que ... lagazzettadelmezzogiorno.it

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