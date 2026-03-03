Sequestrati migliaia di medicinali e sostanze dopanti comprati in Rete | oscurati alcuni siti web

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato migliaia di medicinali e sostanze dopanti acquistate online. Durante l’operazione sono stati oscurati alcuni siti web che vendevano questi prodotti senza autorizzazione. L’azione ha coinvolto diverse regioni italiane e ha portato al blocco di numerosi canali di vendita illegale.

L’attività investigativa, coordinata da Europol, ha visto la partecipazione di forze di polizia, agenzie delle dogane, organizzazioni antidoping nazionali e personalità del mondo giudiziario di 30 Paesi, ed ha ricevuto il supporto di diverse organizzazioni internazionali, tra cui l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, l’Ufficio Europeo Antifrode, l’Agenzia Mondiale Antidoping, Frontex e Interpol. Allo svolgimento e riuscita dell’Operazione ha fornito decisivo contributo la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che ha reso disponibili le proprie articolazioni territoriali con le specifiche conoscenze tecniche, i dati presenti nei propri database di profilazione e i laboratori analitici specializzati anche nell’esame delle sostanze farmaceutiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

