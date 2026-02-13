Al ristorante “Il Cuore” di Roma, una coppia di innamorati ha ordinato un menu speciale a base di cioccolato fondente e peperoncino, due ingredienti noti per aumentare l’intimità, nel tentativo di rendere la serata di San Valentino più passionale.

Tra cene fuori e serate a lume di candela in casa, il cibo è protagonista di San Valentino 2026 con piatti consigliati per accendere la passione. Ma esiste una base scientifica dietro i presunti alimenti afrodisiaci o parliamo soprattutto di suggestione? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Giuseppe Cirino, past president Società Italiana di Farmacologia Sif e professore ordinario di Farmacologia alla Federico II di Napoli. "Nessun alimento etichettato come afrodisiaco genera il desiderio – chiarisce l'esperto – In realtà quelli più noti agiscono, piuttosto, come amplificatori di contesto, modulando sistemi di ricompensa, umore e attivazione fisiologica, lasciando poi al cervello, e alla relazione, il compito di fare il resto".

© Lapresse.it - Dal cacao al peperoncino, i cibi di San Valentino funzionano davvero?

Nei giorni di San Valentino, piazza San Pasquale a Napoli si riempie di profumi di cioccolato.

San Valentino, cene afrodisiache? Tutte le bufale su cioccolato, peperoncino e ostriche Ostriche, spezie orientali, cioccolatini e un calice di champagne sono tra i protagonisti immancabili delle cene di San Valentino, spesso associati a presunti effetti afrodisiaci.

