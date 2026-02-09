Neonati cardiopatici e asfittici | il Monaldi diventa TIN hub e centro di riferimento in Campania

Il Monaldi di Napoli diventa un punto di riferimento per i neonati cardiopatici e asfittici in Campania. La Terapia Intensiva Neonatale si trasforma in un centro di alta specializzazione, che gestisce le emergenze più gravi. Ora, il reparto è anche un hub regionale per le situazioni di emergenza e offre trattamenti complessi, dalla grave insufficienza respiratoria alla neuroprotezione dei neonati nati senza ossigeno.

Guidata dal dottor Alfredo Santantonio, la TIN valorizza il ruolo strategico del Monaldi in Campania e nel Mezzogiorno, grazie a un modello integrato con Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica Una Terapia Intensiva Neonatale che è insieme snodo dell’emergenza regionale, porta di accesso dedicata per il neonato cardiopatico e riferimento per trattamenti ad altissima complessità, dalla grave insufficienza respiratoria alla neuroprotezione dei neonati asfissiati alla nascita. È l’identikit della TIN dell’Ospedale Monaldi, oggi guidata dal dottor Alfredo Santantonio, che ne valorizza il ruolo strategico in Campania e nel Mezzogiorno, grazie a un modello integrato con la Cardiologia pediatrica e la Cardiochirurgia Pediatrica.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

