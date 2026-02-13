Linea rossa del tram il capolinea si sposta in San Donnino Per ora non arriverà al Caab

Bologna, 13 febbraio 2026 – La linea rossa del tram cambia capolinea e si sposta in San Donnino, perché il progetto del Passante di mezzo non è ancora stato completato. La decisione arriva dopo che le ultime fermate verso il Caab sono state lasciate incomplete, creando un effetto domino che ha rallentato anche altri lavori nell’area. Questa modifica, confermata dall’Atc, segna un passo indietro rispetto alle promesse di ampliamento già annunciate.

Bologna, 13 febbraio 2026 – Un effetto domino che parte dalla mancata realizzazione del Passante di mezzo alla mozzatura delle ultime fermate (verso il Caab) della linea rossa del tram. Nuovo stadio Dall’Ara addio: il Comune di Bologna cancella i 40 milioni per il restyling Dove si ferma la linea rossa del tram. Tra gli interventi accessori del Passante, infatti, era prevista la riqualificazione del cavalcavia autostradale su via San Donato da parte di Autostrade. Un intervento fondamentale per consentire alla struttura di reggere il peso del tram: ma visto che il cantiere sul ponte non si farà, di lì il tram non passerà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Linea rossa del tram, il capolinea si sposta in San Donnino. “Per ora non arriverà al Caab” Approfondimenti su san donnino Il capolinea della ’Rossa’. Tram fino a San Donnino. La Regione certifica: "Per ora si ferma lì" La Regione ha confermato che la linea tramviaria 'Rossa' si ferma a San Donnino, senza ulteriori sviluppi previsti al momento. Cerimonia d’apertura Olimpiadi, la diretta | Alle 20 il via all’evento inaugurale a San Siro, Mattarella arriverà in tram Alle 20 si dà il via alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro. Ultime notizie su san donnino Argomenti discussi: Borgo Panigale, cambia ancora la viabilità in via Emilia Ponente; Tram, Santa Viola paralizzata. Si ferma un bus in mezzo alla strada. Code di auto infinite e traffico in tilt; Giovedì e venerdì di delirio tra strade chiuse, metro e zone off-limits: come muoversi a Milano durante le…; Cantieri del tram, lavori conclusivi tra Prati di Caprara e viale Pertini. Linea rossa del tram, il capolinea si sposta in San Donnino. Per ora non arriverà al CaabLa Giunta formalizza il ‘taglio’ degli ultimi 3 chilometri del tracciato. La causa? I mancati lavori del Passante. E addio anche a 2 parcheggi, uno a Borgo Panigale e l’altro vicino al parco della Zuc ... msn.com I lavori del tramCapitolo a parte per i lavori del tram, che continuano a ridisegnare la viabilità in molte zone della città. Per la Linea Rossa ... ilrestodelcarlino.it 12 febbraio 1601-12 febbraio 2026: 425° anniversario di istituzione della Diocesi di Fidenza Rendiamo grazie al Signore sotto la protezione del patrono San Donnino, taumaturgo, vero soldato di Cristo, qui martirizzato e che qui riposa nella cripta della ma - facebook.com facebook #ViabilitàMO #6febbraio Rallentamenti del #traffico in strada Vignolese località San Donnino causa #incidente stradale Siamo sul posto x.com