Byd nel primo trimestre 2026 utile e fatturato in forte calo

Nel primo trimestre del 2026, il marchio di Shenzhen ha registrato un forte calo sia in termini di utili che di fatturato. La diminuzione dei ricavi e dei profitti è attribuita principalmente alla forte concorrenza nel mercato cinese. I dati finanziari mostrano una contrazione significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un impatto rilevante sui risultati complessivi dell'azienda.

Inizio di anno in salita per Byd. Il produttore di auto cinese ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un calo del 55,4% dell'utile netto (510 milioni di euro) su base annua a causa della forte concorrenza in Cina che pesa sui conti del gruppo. Il fatturato del periodo è stato pari a 150,2 miliardi di yuan (18,79 miliardi di euro), in flessione dell'11,8%. Nonostante una crescita fulminea a livello internazionale, Byd subisce proprio in Cina un'agguerrita concorrenza che pesa sulla sua redditività. Decine di marchi cinesi si contendono il mercato cinese a colpi di tecnologie, innovazioni, ma anche sconti, una guerra dei prezzi che erode i profitti del gruppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Byd, nel primo trimestre 2026 utile e fatturato in forte calo BYD SeaLion 7 EV 2026 Review interior and exterior Notizie correlate Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile... Gruppo Renault: crescono i ricavi nel primo trimestre del 2026. In calo le vendite DaciaIl primo trimestre del 2026 per Renault si è chiuso in modo davvero positivo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Byd, nel primo trimestre 2026 utile e fatturato in forte calo; Byd, l’utile crolla del 55%: pesa la guerra interna cinese; Byd: utile netto in calo del 55 per cento nel primo trimestre, frena il mercato interno; Mercato UE dell’auto: a marzo 2026 bene Fiat, Tesla rinasce e BYD fa paura. Byd, nel primo trimestre 2026 utile e fatturato in forte caloSui conti del marchio di Shenzhen pesa soprattutto la concorrenza interna nel mercato cinese. Il marchio si dice fiducioso di raggiungere l'obiettivo di 1,5 milioni di auto vendute all'estero entro l' ... gazzetta.it Byd, utili crollano nel trimestre gli occhi della Cina sull’EuropaROMA – Il mercato cinese non basta più al comparto delle quattro ruote e la forte concorrenza sui prezzi sta erodendo fatturati e utili. Lo dimostrano gli ultimi conti di Byd, principale produttore di ... repubblica.it Salve a tutti... Byd atto 3 evo rwd o kia ev3 gtline long range Ho ristretto la scelta a queste due, sono le uniche che mi offrono un po' di spazio senza lasciarci un rene... con la byd risparmio 2000 euro circa. Con la byd guadagno un po' di cavalli ma perdo un p - facebook.com facebook BYD Dolphin Surf 2026: ha più autonomia e un avanzato LiDAR x.com