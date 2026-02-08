Scoppia un incendio in un' abitazione di Mossale Superiore | 80enne esce da sola dalla casa in fiamme | gravemente ustionata al Maggiore

Questa domenica pomeriggio un incendio ha devastato un’abitazione a Mossale Superiore, frazione di Corniglio. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio e hanno preso subito molto. Un’anziana di 80 anni è riuscita a uscire da sola dall’appartamento in fiamme, ma ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata d’urgenza al Maggiore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi, che stanno cercando di capire cosa abbia scatenato il rogo.

Nel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'abitazione di Mossale Superiore, frazione del comune di Corniglio. Erano da poco passate le ore 13.30 quando, per cause in corso di accertamento, il rogo è divampato all'interno di una casa. Una donna di 80, rimasta gravemente ustionata, è uscita da sola dalla casa, completamente in fiamme. L'anziana ha riportato ferite di terzo grado al volto ed è stato trasportata d'urgenza al Centro grandi ustionati dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica.

